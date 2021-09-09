اللاذقية.. صب قاعدة العنفة والمولدة للمجموعة الغازية الثانية بمشروع محطة توليد الرستين الكهربائية

اللاذقية-سانا

بدأت اليوم أعمال صب قاعدة العنفة والمولدة للمجموعة الغازية الثانية في مشروع محطة توليد الرستين الكهربائية بريف محافظة اللاذقية الشمالي.

وذكر مدير مشروع المحطة المهندس نذير دنورة في تصريح لمراسل سانا أنه وبالتوازي مع انتظار استكمال وصول بقية التجهيزات للمجموعة الغازية الأولى يتم العمل على تجهيز قواعد العنفة والمولدة للمجموعة الغازية الثانية حيث يبلغ حجم القاعدة التي تمت المباشرة بأعمال صبها اليوم 460 متراً مكعباً وتعد من أكبر القواعد وذات حساسية عالية لأنها تتضمن عدة مستويات وأجزاء مغموسة يحتاج تركيبها إلى دقة وخبرة فنية عالية.

وأشار دنورة إلى أنه من المنتظر وصول بعض التوريدات للمجموعة الغازية الأولى نهاية الشهر الجاري.

وتبلغ الاستطاعة الإجمالية للمحطة 526 ميغا واط قابلة للزيادة بنفس المقدار في الفترات القادمة وتعد من المشروعات الحيوية التي ترفد الشبكة الكهربائية بإمكانيات من شأنها سد العجز بين العرض والطلب على الطاقة الكهربائية.