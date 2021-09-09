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الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) بمنطقة خفض التصعيد في إدلب نفذوا 23 اعتداء خلال الساعات الماضية

2021-09-09

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 23 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له أنه تم رصد 23 اعتداء من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية بمنطقة خفض التصعيد شملت 10 اعتداءات في إدلب و8 في اللاذقية و1 في حماة و4 في حلب.

ويواصل إرهابيو “جبهة النصرة” المنتشرون في إدلب وبعض المناطق في ريفها اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين ووقوع أضرار في الممتلكات.

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