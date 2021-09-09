أطفال من حمص يوقعون مجموعة قصصية من تأليفهم في ختام نشاطات فريق (لنقرأ معاً)

حمص-سانا

نظمت مديرية ثقافة حمص وملتقى أصدقاء الكتاب اليوم حفل ختام نشاطات فريق “لنقرأ معاً” لصيف 2021 على مسرح قاعة الأديب سامي الدروبي بثقافي حمص بحضور حشد من المهتمين والأهالي.

وتضمن الحفل أغاني منوعة وقصائد قدمها الأطفال وفقرة عزف على الكمان ومسرحية سندونة وتكريماً للأطفال المشاركين وتوقيع كتاب قصص من تأليف الأطفال.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت رولا حسن مديرة ملتقى أصدقاء الكتاب أن الهدف من ورشة “لنقرأ معاً” كان تنمية مواهب الأطفال وذائقتهم الأدبية وتشجيع قدراتهم الإبداعية والخروج بنتاج فكري مميز للأطفال هو عبارة عن كتيب قصص قصيرة بعنوان “أزهار برية” جمع عدة قصص من تأليفهم وخيالهم المبدع وهو متاح الآن أمام الجميع.

بدورها بينت مدرسة اللغة العربية “ندى سلامة” مسؤولة فريق اليافعين أن الورشة سعت إلى إعادة نشاط القراءة للأطفال وتدريبهم على كيفية قراءة وفهم القصص لافتة إلى أنه يتم العمل أيضاً على الجانب التربوي والأخلاقي الإنساني ليتخلص الأطفال من آثار الحرب.

وبين “انطون الست” وهو والد طفلة مشاركة بالورشة أن نشاط القراءة قدم إفادة كبيرة للصغار وخلق روحاً إبداعية وتنافسية لديهم وشجعهم على المطالعة التي تنمي شخصية الطفل.

بدورهم أشار الأطفال “هادي مندو ورينيه الست وجاد مندو” إلى أنهم شاركوا بكتابة عدد من القصص القصيرة تحمل رسائل توعوية منوعة اجتماعية وبيئية لافتين إلى أن نشاط لنقرأ معا كان حافزاً مهماً لهم لتقوية موهبتهم بالقراءة ضمن قالب من المتعة والإفادة.

لارا أحمد