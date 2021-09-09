إسبانيا تفوز على كوسوفو 2-صفر

بريشتينا-سانا

منح هدفا بابلو فورنالس وفيران توريس الفوز لإسبانيا 2-صفر خارج أرضها على كوسوفو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم لتعود للمنافسة على بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة الثانية.

وبهذا الفوز عزز فريق المدرب لويس إنريكي الصدارة برصيد 13 نقطة من ست مباريات بفارق أربع نقاط عن السويد التي تتبقى لها مباراتان.

ووضع فورنالس الكرة بإتقان في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 32 بعد بناء ذكي للهجمة.

وكان دفاع إسبانيا تحت ضغط شديد من أصحاب الضيافة لكن توريس حسم الانتصار في الدقيقة 90 بعد هجمة مرتدة.