إيطاليا تفوز على ليتوانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

روما-سانا

فاز منتخب إيطاليا على ضيفه منتخب ليتوانيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة للمجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

سجل مويس كين هدفين في الدقيقتين 11 و29 بينما أحرز إدجاراس أوتكوس لاعب ليتوانيا هدفاً بالخطأ في مرماه بالدقيقة 14 وجياكومو راسبادوري بالدقيقة 24 في حين سجل الهدف الخامس جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 54.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 14 نقطة ليبقى في صدارة المجموعة بينما بقي منتخب ليتوانيا بالمركز الأخير من دون نقاط.