أرض الشمس.. مسرحية تاريخية على أرض الصالة الرياضية في حي وادي الذهب بحمص

حمص-سانا

على مدى 120 دقيقة وفي مسرح الهواء الطلق ووسط حضور رسمي وأهلي كبير شهدت أرض الصالة الرياضية في حي وادي الذهب بحمص عرض المسرحية التاريخية “أرض الشمس”.

المسرحية التي شارك بها نحو 300 من الممثلين منهم 180 في دور الكومبارس بين صغار وكبار تحدث مخرجها الإيراني “شهاب راحله” في تصريح لمراسلة سانا بأنها رسالة سلام ومحبة من أرض الشمس سورية أرض الأنبياء حيث تتدرج الأحداث منذ عهد أبو البشر آدم وحتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومواجهة الخير لقوى الشر وصولاً إلى تاريخ سورية الحديث وعرض بعض المحطات المضيئة كمعركة ميسلون وحرب تشرين التحريرية ومحاربة التنظيمات الإرهابية ولاسيما تنظيم “داعش” وإعلان الانتصار السوري الكبير مع مواصلة مسيرة الأمل بالعمل.

بدوره مساعد المخرج علي الموسوي ذكر أن العرض يقدم لأول مرة بحمص وقبله تم عرضه بدمشق مع بعض الإضافات والمشاهد والأحداث الجديدة عليه منوهاً إلى أن التجهيز للعمل استمر نحو شهر من إضاءة ومسرح وأرض معركة ميدانية حقيقية ومؤثرات صوتية وغيرها لتغدو لأحداث المسرحية أقرب إلى الواقع كما تم تدريب الممثلين على الإيماء والحركات فيما تم تسجيل الأصوات والوقائع بكامل المؤثرات الصوتية بإيران معرباً عن أمله بتقديم أرض الشمس في مختلف البلدان العربية.

وأعرب عدد من الشباب السوري المشارك بالعرض عن سعادتهم للمشاركة بهذا العمل المسرحي التوثيقي الضخم فذكرت قمر ديب ودعاء كنيار ودعاء حيدر وماريا كاسوحة أن هذه التجربة أضافت لهن الكثير من الخبرة في الأداء المسرحي ومنحتهن فرصة ثمينة لتعزيز مهاراتهن.

الشيخ علي دوم إمام وخطيب جامع زين العابدين في حي العباسية بحمص أشار إلى أن العمل المسرحي يجمع الماضي والحاضر والمستقبل ويتناول بطولات جيشنا وشعبنا الأبي في انتصاره على قوى الشر ورفع راية الحق.

ويستمر عرض المسرحية لغاية الـ 16 من الشهر الحالي.

تمام الحسن