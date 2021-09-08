الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 100 فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات نصرة للأسرى في منطقتي حوارة و بيتا في نابلس بالضفة الغربية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خبير روسي: محاولات استهداف سورية عبر نشر الأنباء المفبركة فشلت
2021-09-08
شاب سوري في جامعة هنغارية يحرز لقب سفير الطلاب الدوليين
2021-09-08
وزراء النفط في سورية والأردن ومصر ولبنان يتفقون على خريطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري
2021-09-08
وزير الأوقاف يبحث مع الإدارات الدينية في روسيا آليات التعاون
2021-09-08
موسكو: حل الأزمة في سورية استناداً إلى احترام سيادتها ووحدة أراضيها
2021-09-08
غروسبيتش: الإجراءات القسرية الغربية سبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في سورية
2021-09-08
سورية تشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات الدولية في فيينا
2021-09-08
محليات
تدهور صهريج محمل بالبنزين على طريق الجابرية-زيدل بريف حمص
2021-09-08
إخماد حريق بسيارة على طريق بيروت ولا إصابات
2021-09-08
مجلس الشعب يختتم أعمال دورته الاستثنائية.. صباغ: النقاشات حول البيان الوزاري تضمنت رؤى وحلولاً جديدة.. المهندس عرنوس: سنعمل بكل ما نستطيع لتحقيقها
2021-09-08
فرق إطفاء حمص تخمد الحريق الذي امتد من الأراضي اللبنانية نحو مركز جسر قمار الحدودي
2021-09-08
محافظة حمص تكرم الجرحى المشاركين في دورة ألعاب جريح الوطن
2021-09-08
القبض على مروجي مخدرات بدمشق وريفها ومصادرة 12 كيلوغراماً من مادة الحشيش
2021-09-08
إطفاء حمص يعمل على إخماد حريق امتد من الأراضي اللبنانية نحو مركز جسر قمار الحدودي
2021-09-08
رياضة
البرتغالي كيروش مديراً فنياً للمنتخب المصري
2021-09-08
الاتحاد الإنكليزي يغرم تشيلسي بسبب أحداث مباراة ليفربول
2021-09-08
الكندي ألياسيم إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2021-09-08
رضوان الأبرش… إنجازات في كرة القدم وتاريخ حافل بالأهداف
2021-09-08
فنية الشطرنج باللاذقية تقيم بطولة المراكز التدريبية
2021-09-08
حطين يلتقي تشرين في أبرز مواجهات الجولة الثانية لدوري كرة القدم للشباب
2021-09-08
استحقاقات مهمة بانتظار ألعاب القوة في المرحلة القادمة
2021-09-08
اقتصاد
استمرار أعمال البنى التحتية وتصديق عقد الاتصالات بمدينة معارض السيارات بريف دمشق
2021-09-08
إنجاز كل التحضيرات لاستلام القطن في حلب والحسكة والغاب
2021-09-08
استمرار عملية استلام العنب من المزارعين بحمص وتقديرات باستلام أكثر من 5000 طن الموسم الحالي
2021-09-08
تحويل 300 مليون ليرة قيمة الدفعة الأولى من أثمان العنب العصيري للمزارعين بالسويداء
2021-09-08
السورية للتجارة بدرعا توفر تشكيلة واسعة من المستلزمات المدرسية بأسعار منافسة
2021-09-08
300 بالمئة نسبة زيادة عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة في حمص خلال العام الحالي
2021-09-08
خطوات جادة نحو دعم وتنظيم قطاع الدواجن
2021-09-08
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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 100 فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات نصرة للأسرى في منطقتي حوارة و بيتا في نابلس بالضفة الغربية
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 100 فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات نصرة للأسرى في منطقتي حوارة و بيتا في نابلس بالضفة الغربية
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habib
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