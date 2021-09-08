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عــاجــل الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 100 فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات نصرة للأسرى في منطقتي حوارة و بيتا في نابلس بالضفة الغربية

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 100 فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات نصرة للأسرى في منطقتي حوارة و بيتا في نابلس بالضفة الغربية

2021-09-08

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