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الصحة العالمية تجدد دعوتها لزيادة شحنات لقاحات كورونا للدول الأكثر فقراً

2021-09-08

جنيف-سانا

دعت منظمة الصحة العالمية مجدداً اليوم الشركات المصنعة للقاحات والدول الغنية إلى زيادة شحنات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تعهدت بتقديمها للدول ذات الدخل المنخفض.

ونقلت رويترز عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله خلال إفادة صحفية إن “نحو 80 بالمئة من 5ر5 مليارات جرعة لقاح استخدمت في العالم ذهبت للدول الغنية” منتقداً مبررات الشركات المصنعة وبعض الدول الغنية بشأن “عدم قدرة الدول منخفضة الدخل على استيعاب اللقاحات”.

وتابع غيبريسوس أن “كل الدول ذات الدخل المنخفض تقريباً أظهرت قدرتها على إدارة حملات التطعيم على نطاق واسع لشلل الأطفال والحصبة وأمراض أخرى” مضيفاً أن “الشركات المصنعة حرمت الدول منخفضة الدخل من الوسائل اللازمة لحماية شعوبها لأنها أعطت أولوية للصفقات الثنائية مع الدول الغنية الراغبة في دفع أعلى سعر”.

وحددت منظمة الصحة العالمية هدفاً لتمكين كل دولة من تطعيم ما لا يقل عن 40 بالمئة من السكان بحلول نهاية هذا العام.

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