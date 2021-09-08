فرق إطفاء حمص تخمد الحريق الذي امتد من الأراضي اللبنانية نحو مركز جسر قمار الحدودي

حمص-سانا

أخمدت فرق إطفاء حمص الحريق الذي امتد اليوم من الأراضي اللبنانية باتجاه مركز جسر قمار الحدودي على الحدود اللبنانية السورية.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغا حول امتداد حريق من الأراضي اللبنانية اتجاه مركز جسر قمار الحدودي على الحدود اللبنانية السورية بريف حمص الغربي وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وباشروا بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة وفوج إطفاء حمص التعامل مع الحريق ومنعه من الامتداد نحو الأراضي الزراعية وتمكنوا من السيطرة عليه وإخماده وتجري الآن عملية التبريد والمراقبة منعا لتجدده.

وأشار عاقل إلى أن الحريق امتد على مسافة كيلو متر ونصف على الساتر الحدودي وطال مساحات من الأشجار والأعشاب اليابسة.

وكانت فرق إطفاء حمص أخمدت أمس حريقا امتد من الجانب اللبناني نحو أراضي بلدة المشيرفة على الحدود اللبنانية السورية بريف حمص الغربي.