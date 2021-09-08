إطفاء حمص يعمل على إخماد حريق امتد من الأراضي اللبنانية نحو مركز جسر قمار الحدودي

حمص-سانا

تعمل فرق إطفاء حمص على إخماد حريق امتد من الأراضي اللبنانية باتجاه مركز جسر قمار الحدودي على الحدود السورية اللبنانية.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول امتداد حريق من الأراضي اللبنانية باتجاه مركز جسر قمار الحدودي بريف حمص الغربي وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وباشروا بالتعاون مع إطفاء مديرية الزراعة وفوج إطفاء حمص التعامل مع الحريق ومنعه من الامتداد نحو الأراضي الزراعية حيث يتم حالياً العمل للسيطرة عليه وإخماده.

وكانت فرق إطفاء حمص أخمدت أمس حريقاً امتد من الجانب اللبناني نحو أراضي بلدة المشيرفة على الحدود اللبنانية السورية بريف حمص الغربي.