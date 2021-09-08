استمرار أعمال البنى التحتية وتصديق عقد الاتصالات بمدينة معارض السيارات بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أكد مدير مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق المهندس غاندي سليمان أنه تم تصديق عقد الاتصالات من الجهات المختصة ومنح المباشرة للجهة المتعاقد معها وتجهيز عقد الشبكات الخاص بالمدينة مع السورية للشبكات وهو حاليا قيد التصديق وبالتوازي تتواصل إجراءات نقل ملكية العقارات للمدينة بالتنسيق مع وزارة النقل وتخصيص المكتتبين حسب الأولوية.

وبين غاندي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن لجنة إدارة المدينة تسعى لحل المعوقات التي تعرقل نقل ملكية الأراضي والعقارات إلى إدارة المدينة لافتا إلى أنه بمجرد الانتهاء من عمليات النقل سيتم إنجاز التخصيص للمكتتبين وفق نظام الاستثمار المصدق ووفق المعايير المعتمدة لافتا إلى أن أعمال البنية التحتية مستمرة في موقع المشروع ومنها مشاريع الطرق والصرف الصحي والمياه بينما بلغت نسبة انجاز اعمال المبنى الإداري المؤقت في المشروع 70 بالمئة.

ويبلغ إجمالي المساحة المكتتب عليها فعلياً في مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بمحافظة ريف دمشق 90 ألف متر مربع.

سفيرة إسماعيل

نشرة سانا الاقتصادية