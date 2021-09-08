الخارجية الفلسطينية تدين ممارسات الاحتلال الوحشية بحق الأسرى

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها القمعية والوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين يشكل خرقاً فاضحاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها سلطات الاحتلال من خلال اقتحام المعتقلات والاعتداء على الأسرى والتضييق عليهم عبر نقلهم وعزلهم ومحاربتهم في كمية الغذاء والماء وذلك بعدما كسر ستة منهم قيودهم وانتزعوا حريتهم عبر نفق حفروه ذاتيا في معتقل “جلبوع” قرب مدينة بيسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 منذ يومين.

وطالبت الخارجية مجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة والمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات وجرائم ومخالفات صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.