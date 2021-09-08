رئيسة وزراء اسكتلندا تجدد التزامها بإجراء استفتاء حول الاستقلال عن بريطانيا

لندن-سانا

جددت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون التزامها بإجراء استفتاء جديد حول استقلال المقاطعة البريطانية قبل نهاية عام 2023 رغم المعارضة القوية من لندن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ستورجون زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي قولها لأعضاء البرلمان المحلي إن “الهدف هو إجراء استفتاء لتقرير المصير لاسكتلندا في النصف الأول من ولاية المجلس التشريعي وقبل نهاية عام 2023 إذا سمحت ظروف وباء كورونا بذلك” مشيرة إلى أنه يجب اتباع خيارات ستحدد شكل الاقتصاد والمجتمع لعقود مقبلة.

ويعارض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الاستفتاء مشيراً إلى أن مثل هذه المشاورات لا يمكن أن تحدث سوى مرة واحدة خلال كل جيل.

وأجري استفتاء حول استقلال اسكتلندا عام 2014 صوت خلاله 55 بالمئة من الناخبين لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة لكن الحزب الوطني الاسكتلندي يعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير المعطيات ولا سيما أن الاسكتلنديين عارضوا الخروج بنسبة 26 بالمئة من الأصوات.