رويس يغيب عن تدريبات ألمانيا قبل ملاقاة آيسلندا

برلين-سانا

غاب ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند لكرة القدم عن تدريبات المنتخب الألماني الذي يستعد لمواجهة منتخب آيسلندا اليوم ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وسيغيب رويس عن صفوف المنتخب في المباراة المقررة في ريكيافيك بينما شارك في المران الرئيسي للمنتخب ثلاثة حراس مرمى إلى جانب 21 لاعباً تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك.

ويخوض المنتخب الألماني مباراته رقم 100 في تصفيات كأس العالم منذ عام 1934 بينما يتصدر المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين أمام أرمينيا بينما يحتل منتخب آيسلندا المركز الخامس برصيد أربع نقاط.