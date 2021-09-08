باحثون تشيك يطورون اختباراً جديداً لتحديد مستوى المواد المضادة لكورونا

براغ-سانا

طور باحثون تشيك اختباراً جديداً يستطيع تحديد مستوى المواد المضادة الواقية من فيروس كورونا خلال 4 ساعات.

وجاء في بيان لمعهد الكيمياء العضوية في أكاديمية العلوم التشيكية أن الاختبار سيوضع قيد الخدمة خلال شهر أيلول الحالي ويقوم عمله على أخذ عدة نقاط من الدم وتحليلها للتمييز بين المواد المضادة وتلك التي لا تقدم الحماية للجسم مباشرة.

وأشار البيان إلى أن الاختبار أسهل وأرخص من الطريقة الحالية التي تتم للتأكد من مستوى فعالية المواد المضادة.

بدوره قال رئيس مختبر الهيكلية البيولوجية تسيريل بارجينكا إن المشكلة الرئيسية التي تواجه الباحثين هي أن المواد المضادة التي توجد في دم الشخص بعد إصابته بالفيروس لا تخلق جميعها البروتينات القادرة على تحييد الفيروس وإيقاف تسببه بعدوى الخلايا في الأعضاء.

وأضاف بارجينكا إننا لا نعرف النتائج التي يمكن استخلاصها من قياس القيم الموجودة لذلك تم تحضير هذا الاختبار الذي يقيس مستوى المواد المضادة التي جرى تحييدها ويتجاهل التي لا يمكن تحديد معدلاتها وآليات فعاليتها.