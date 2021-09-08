جوقات قوس قزح وكنيسة أم الزنار وحنين في ثاني أيام ملتقى جوقات سورية

دمشق-سانا

اختارت جوقة قوس قزح بقيادة المايسترو حسام الدين بريمو أن تكون أمسيتها الكورالية ضمن ملتقى جوقات سورية 2021 بنسخته الثانية بلغات عالمية منها التراثية ومنها ما يحاكي الحب ومشاعره الإنسانية النبيلة.

الأمسية التي احتضنها مسرح الدراما تنظمها الهيئة العامة لدار الأسد ضمن الملتقى بمشاركة جوقات وكورالات من دمشق والمحافظات بهدف دعم خبرات الجوقات من جهة وإغناء برنامج الدار من جهة ثانية كما يساهم بتعريف الجمهور السوري على جوقات المحافظات.

وكان برنامج جوقة قوس قزح رحلة عبر لغات العالم الحية حيث قدم أغنية “بامبا” بالإسبانية و”الارض الام” باليابانية و”مشاعر الحب” بالإندونيسية ومن التراث الكازاخستاني أدت أغنية “الحياة الزائفة” ومن التراث الأرمني “اقرعوا الأجراس”.

وقدمت قوس قزح التي تأسست عام 1999 بهدف رفد الحركة الموسيقية السورية غناء احترافياً موزعاً على اصوات أغنية “رياح الشمال” باللغة اليونانية لتختتم برنامجها باللغة الإيطالية من خلال أغنية “السلطة الإيطالية”.

وعبر مراحل من رحلتها قدمت قوس قزح برامج متنوعة تحولت إلى مشاريع غنية ومستقلة منها أغاني التراث العربي ووجهات نظر وطريق الحرير “أغاني شعوب طريق الحرير بلغتها الأصلية من الصين إلى روما وألحان روحية ونافذة على موسيقا الشعوب وبرنامج غنائي باللغة الآرامية.

الجزء الثاني من الأمسية الكورالية قدمته جوقة السيدة العذراء أم الزنار للسريان الأرثوذكس “حمص” بقيادة الموسيقي اسكندر يوشع وتهدف الجوقة إلى خدمة الطقوس الكنسية وتسليط الضوء على التراث السرياني الديني والغنائي الشعبي والحفاظ عليه.

واتسم برنامج الأمسية بالانسيابية حيث قدمت ميدلي من التراث السرياني وأغنية عالمايا من التراث السوري وللسيد درويش أدت “الحلوة دي” وللأخوين رحباني قدمت مراكبنا عالمينا وميدلي وطني ومجموعة من أغاني زكي ناصيف.

ولجوقة السيدة العذراء أم الزنار للسريان الأرثوذكس التي يشرف عليها الأب طوني يعقوب العديد من المشاركات المحلية منها مشاركتها في مهرجان قيثارة الروح مهرجان الترنيمة والأغنية الإنسانية 2010 حيث نالت جائزة أفضل كلمات عن عمل “هي الأم”.

الجزء الأخير من الأمسية كان من نصيب كورال حنين صافيتا بقيادة الموسيقي ماهر رومية حيث قدم مجموعة من الأغاني الحية في ذاكرة الجمهور السوري وتنتمي لتجارب متباينة ومنها مين اللي قال للملحن خالد رزق و”وحدن” لزياد رحباني و”تقول أهواك” للملحن وائل أبو نوار.

كما أدى الكورال الذي تأسس عام 2008 وفي رصيده ما يزيد على 240 أغنية موزعة ضمن أرشيفه أغنية بكرا شي نهار للملحن زياد بطرس وهذي الروح لإياد الريماوي ولطاهر مامللي بقعة ضوء.

وكورال حنين صافيتا يقدم بشكل مستمر حفلاً سنوياً منذ تأسيسه في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة وشارك في عدة مهرجانات بمختلف المحافظات ونظم مهرجان فيروز والأخوين رحباني رسالة فن شهدت سورية انطلاقتها كما نظم مهرجان برج وبحر في طرطوس.

ويوم غد سيتابع جمهور دار الأسد جوقات غاردينيا والراعي الصالح “اللاذقية” وجوقة اسبنتاريان “حلب” على خشبة مسرح الدراما عند الساعة 7 مساء.

رشا محفوض