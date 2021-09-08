بمشاركة وزير الأوقاف.. انطلاق فعاليات المنتدى الدولي للأديان في سان بطرسبورغ

موسكو – سانا

بمشاركة وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد انطلق صباح اليوم المنتدى الدولي للأديان في مدينة سان بطرسبورغ الروسية الذي يناقش أهم القضايا الدينية والاجتماعية والفكرية وتحديات جائحة كورونا.

وجاء افتتاح المنتدى الذي يستمر لمدة يومين بحضور ورعاية حاكم سان بطرس برغ لكسندر ديمتريفيتش وعدد كبير من كبار الشخصيات الدينية والعلمية والسياسية منها ممثل المكتب التنفيذي الرئاسي لروسيا الاتحادية الماز رافيليتش ورئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد مطر سالم الكعبي ومفتي سان بطرسبورغ وشمال غرب روسيا الشيخ رافيل بانشيف ورئيس مركز التنسيق لمسلمي شمال القوقاز ومفتي جمهورية قراشاي شركيس الشيخ إسماعيل علييفيتش ومفتي مدينة لندن عبد الرحمن بنيوسف.

كما يشارك في المنتدى رئيس مجلس الحوار والتعاون بين الحضارات في اندونيسيا البروفيسور محمد سراج الدين شمس الدين ومفتي جمهورية داغستان الروسية عبد الله قارغانوف ورئيس معهد التاريخ والعلوم الاجتماعية ألكسي فاسيليفيتش والأمين العام لمنظمة العالم الإسلامي قسم الجاليات الدكتور محمد بشاري.