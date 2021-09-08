الأمم المتحدة تكلف ألمانيا بالتحقيق في جرائم إرهابيي (داعش) في العراق

نيويورك-سانا

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الألماني كريستيان ريتشر مستشاراً خاصاً ورئيساً جديداً لفريق التحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق.

وذكرت وكالة فرانس برس أن ريتشر يخلف البريطاني كريم أسد أحمد خان الذي أصبح في حزيران المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ويهدف فريق التحقيق الأممي في الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي إلى دعم الحكومة العراقية في توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة إلى إرهابيي التنظيم من خلال جمع وحماية وتخزين الأدلة.

وكريستيان ريتشر يتولى منصب المدعي العام الفيدرالي في محكمة العدل الفيدرالية الألمانية حتى الآن وقالت الأمم المتحدة إن لديه أكثر من 30 عاماً من الخبرة المهنية في الملاحقات والتحقيقات الجنائية الدولية والوطنية.