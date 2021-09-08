ضحايا فيروس كورونا في إفريقيا تتجاوز الـ 200 ألف شخص

أديس أبابا-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 20254 شخصاً في القارة الإفريقية منذ رصد الفيروس أواخر عام 2019 بحسب إحصائية جديدة أوردتها وكالة فرانس برس.

وكانت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أعلنت في وقت سابق أن عدد إصابات فيروس كورونا المسجلة في إفريقيا بلغ 7 ملايين و926 ألفاً و999 وتعد دول جنوب إفريقيا والمغرب وأثيوبيا أكثر البلدان تأثراً بالفيروس.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن تكون حصيلة الوباء في إفريقيا أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من تلك المسجلة رسمياً مع الأخذ بالحسبان زيادة الوفيات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بكورونا بينما يعكس العدد الإجمالي للحالات التي تم تشخيصها جزءا بسيطاً فقط من عدد الإصابات الفعلي في جميع أنحاء العالم مع اختلاف سياسات الفحوص من بلد إلى آخر.

وتعد جنوب إفريقيا الدولة الأكثر تضرراً في القارة السمراء حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات 83899 حالة.