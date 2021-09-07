حداد وياكوفنكو يبحثان سبل تسوية الأزمة في سورية والوضع في المنطقة

موسكو-سانا

بحث سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد مع مدير الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفنكو الوضع في الشرق الأوسط وسبل تسوية الأزمة في سورية.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أن ياكوفنكو اطلع من حداد بالتفصيل على العمليات الجارية في سورية بما في ذلك عملية إعادة الإعمار.

وأشار البيان إلى أن ياكوفنكو قدم للسفير حداد لمحة عن نشاط الأكاديمية في مجال رفع كفاءة الدبلوماسيين الروس والأجانب وأبدى ترحيبه بمشاركة دبلوماسيين سوريين في هذا المجال خلال العام الدراسي القادم.

ودعا ياكوفنكو مدير المعهد الدبلوماسي السوري لزيارة موسكو وتبادل الخبرة مع الأكاديمية الدبلوماسية الروسية.