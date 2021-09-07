وقفة في طولكرم تضامناً مع الأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية اليوم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما المرضى منهم.

ووفقاً لوكالة “وفا” أكد المشاركون في الوقفة أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم أن أعداد الأسرى المرضى تتزايد يوماً بعد يوم مع تفاقم وضعهم الصحي بشكل بات يهدد حياتهم ولا سيما الأسيران ناصر أبو حميد وعلاء الأعرج وذلك في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال.

وحذر مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى الذين يعانون ظروف اعتقال قاسية وانتهاكات وحشية موضحاً أن الأسير الأعرج دخل الآن مرحلة الخطر بعد أن تعدى إضرابه عن الطعام الـ 31 يوماً فيما الأسير أبو حميد يعاني من تدهور وضعه الصحي مؤخراً بعد اكتشاف ورم في جسده.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.