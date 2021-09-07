احتجاجات جديدة مناهضة لحركة طالبان في كابول

كابول-سانا

تجددت الاحتجاجات المناهضة لحركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول اليوم.

وذكرت رويترز أن مسلحي طالبان أطلقوا النار في الهواء لتفريق مئات المحتجين الذين رددوا شعارات مناهضة للحركة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت عشرات الأفغانيين المحتجين وهم يلوذون بالفرار من وابل الطلقات دون أن ترد أنباء حتى الآن عن وقوع مصابين أو قتلى.

وكان مسلحو حركة طالبان شنوا قبل أيام هجوماً واسعاً على ولاية بنجشير في محاولة للسيطرة عليها وإنهاء القتال ضد الحركة من الجبهة التي يقودها أحمد مسعود ونائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح.