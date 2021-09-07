إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وأوضح منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية التوانة جنوب شرق يطا وأطلقت قنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت احتجاجا على مخططات الاحتلال لتوسيع الاستيطان ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وتصعد قوات الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرية التوانة من خلال حرق المزروعات وتقطيع الأشجار ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم تمهيدا للاستيلاء عليها وتوسيع عمليات الاستيطان.