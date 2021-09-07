حولت بيتها الريفي إلى مقصد سياحي.. سيدة الألوان السورية بعيداً عن العالم الرقمي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بتكليف من الرئيس الأسد.. السفير عبد الكريم يقدم التعازي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان
2021-09-06
BBC تقر بأن تقريرها عن الهجوم الكيميائي المزعوم بدوما عام 2018 كان يحتوي أخطاء وادعاءات كاذبة
2021-09-06
القادري: عمال سورية لم يتراجعوا خطوة واحدة في الدفاع عن الوطن
2021-09-06
مهندس سوري مغترب يتطلع للذهبية في المسابقة العالمية (تريزيني) للعمارة والتصميم
2021-09-06
الخير: ضرورة تعزيز العلاقات بين سورية ولبنان
2021-09-05
مؤتمر العمل العربي يبدأ أعمال دورته الـ 47 بمشاركة سورية
2021-09-05
اجتماع لوزراء النفط والطاقة في سورية والأردن ومصر ولبنان بعمّان الأربعاء المقبل
2021-09-05
محليات
تنظيم 185 ضبط استجرار غير مشروع للكهرباء في حمص خلال شهر واحد
2021-09-07
مجلس الوزراء يطلب من الجهات المعنية استكمال البيانات والأسس اللازمة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه ووضع معايير شفافة للإيفادات الخارجية للطلاب
2021-09-07
سورية تنفي وجود تواصل أو مفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب
2021-09-07
وضع بئري (السويداء 24) و(بارك 1) بالخدمة
2021-09-07
الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2021-09-07
إخماد حريقين اندلعا بأشجار حراجية ومثمرة في ريف حمص الغربي
2021-09-07
بعد تمديدها ليومين.. اختتام فعاليات سوق العيلة والمدارس في القنيطرة
2021-09-06
رياضة
اليونانية ساكاري تصعد للدور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2021-09-07
الألماني زفيريف إلى ربع نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس
2021-09-07
اليابان تلغي السباق الختامي لبطولة العالم للراليات بسبب تفشي كورونا
2021-09-07
ساحل العاج يفوز على الكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم
2021-09-07
أسطورة كرة القدم بيليه في المستشفى منذ ستة أيام
2021-09-06
استبعاد الحارس كورتوا من تشكيلة المنتخب البلجيكي
2021-09-06
منتخب إيطاليا يحطم الرقم القياسي المسجل باسم البرازيل وإسبانيا
2021-09-06
اقتصاد
بدء قطاف محصول القطن في محافظة الحسكة
2021-09-07
تباين أسعار النفط
2021-09-07
بواقع إنتاج 30 طناً يومياً… بدء غربلة بذار القمح لتأمين احتياجات الخطة الزراعية بالسويداء
2021-09-07
تراجع أسعار الذهب
2021-09-07
سوق العيلة في حمص… عروض متعددة وتشكيلة واسعة من القرطاسية والمواد الغذائية-فيديو
2021-09-07
التجارة الخارجية للصين تقفز بمقدار 23.7 % في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري
2021-09-07
الموافقة على زيادة رأسمال المصرف الدولي للتجارة والتمويل إلى 8.4 مليارات ليرة
2021-09-06
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الشريط الأخباري
مجلس الوزراء يطلب من الجهات المعنية استكمال البيانات والأسس اللازمة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه ووضع معايير شفافة للإيفادات الخارجية للطلاب
سورية تنفي وجود تواصل أو مفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب
الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً ويختطف عدداً من المدنيين بريف القامشلي
بتوجيه من الرئيس الأسد.. صرف منحة مالية بمقدار راتب مقطوع إضافي للمتطوعين العسكريين لمرة واحدة
حولت بيتها الريفي إلى مقصد سياحي.. سيدة الألوان السورية بعيداً عن العالم الرقمي
2021-09-07
تصوير: مجد سليمان
مقصد سياحي
2021-09-07
sally
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صيانة وتأهيل طرق بمدينة القامشلي
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