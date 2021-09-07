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بواقع إنتاج 30 طناً يومياً… بدء غربلة بذار القمح لتأمين احتياجات الخطة الزراعية بالسويداء

2021-09-07

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة السويداء غربلة وتعقيم بذار القمح لتأمين احتياجات الخطة الزراعية للموسم القادم بواقع إنتاج 30 طناً يومياً.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس وائل الطويل في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عمليات الغربلة تتم من ضمن المخازين الخام الموجودة لدى الفرع بواقع إنتاج يومي يبلغ 30 طناً مع بدء شحن الأقماح المغربلة والمعقمة إلى المصارف الزراعية بالمحافظة تمهيدا لبدء بيعها للمزارعين.

ولفت الطويل إلى أن الأقماح التي تتم غربلتها تشمل صنفي “شام 3″ و”دوما 1”.

وكان فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة السويداء انتهى الشهر الماضي من استلام القمح من المزارعين مع تسديد أثمانها.

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