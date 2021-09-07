بدء قطاف محصول القطن في محافظة الحسكة

الحسكة-سانا

بدأ فلاحو محافظة الحسكة عمليات قطاف محصول القطن للموسم الحالي في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

وبين مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة المهندس رجب سلامة في تصريح لمراسل سانا أن عمليات قطاف المحصول لا تزال في بدايتها وتتركز في المناطق الشمالية من المحافظة مثل عامودا والدرباسية وأبو راسين حيث من المتوقع دخول مرحلة القطاف الذروة منتصف الشهر الحالي وتستمر عادة حتى نهاية تشرين الثاني القادم في ظل توقعات بإنتاج ما يقارب 16 ألفاً و300 طن.

ولفت سلامة إلى أنه تم تحديد موعد بدء استلام الأقطان في المحافظة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري مشيراً إلى أن المحصول جيد حيث لم يعان خلال فترة نمو النبات من الإصابات الحشرية إلا بمساحات قليلة ومتفرقة لم تؤثر في كميات الإنتاج.

يذكر أن المساحة المزروعة بمحصول القطن في محافظة الحسكة للموسم الحالي قاربت الـ 4679 هكتاراً.