زاخاروفا: الغرب أطلق حملة لاتهام روسيا بالتعاون مع حركة طالبان

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدول الغربية أطلقت حملة إعلامية منذ شهرين لاتهام روسيا بالتعاون مع حركة طالبان في أفغانستان.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة روسيا 1 اليوم إنه “تم الترويج قبل شهرين تقريباً للزعم بأنه ليس من المهم من ارتكب أي شيء لكن روسيا تتصرف بشكل غير شرعي لأنها تحافظ على الاتصالات مع طالبان” مشيرة إلى أن هناك قراراً لمجلس الأمن الدولي ينص على ضرورة تواصل الدول مع أطراف عملية السلام الأفغانية وتقديم المساعدة لها.

وتابعت زخاروفا إن “حركة طالبان مذكورة بهذا القرار كطرف سياسي للعملية السياسية الأفغانية” مشيرة إلى الانتقادات التي طالت وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس إضافة إلى نشر صور بزعم أنها من اجتماعات سرية على الرغم من أنها كانت منشورة على موقع وزارة الخارجية الروسية.