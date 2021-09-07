أسطورة كرة القدم بيليه في المستشفى منذ ستة أيام

البرازيل-سانا

كشفت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية عن وجود أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في المستشفى منذ ستة أيام.

وأوضحت الصحيفة أن بيليه البالغ من العمر 80 عاماً أعلن نهاية الشهر الماضي أنه حضر إلى مستشفى في ساو باولو لإجراء سلسلة فحوصات روتينية لكنه اضطر لتأجيلها بسبب جائحة كورونا مؤكداً على الشبكات الاجتماعية أنه في “حالة صحية جيدة”.

ولفتت إلى أن ممثلي بيليه أعلنوا اليوم أن الأسطورة لا يزال في المستشفى منذ ذلك الحين دون إيضاح السبب الذي أدى إلى بقائه في مستشفى ألبرت إينشتاين في ساو باولو.

وتناقلت وسائل إعلام محلية أن الفحوصات الطبية أظهرت بعض الاضطرابات ما اضطر الجهاز الطبي إلى إبقاء بيليه في المستشفى.