اكتشاف جمجمة ضبع أحفوري عملاق في روسيا

موسكو-سانا

عثر علماء آثار روس على جمجمة ضبع أحفوري عملاق وعظام حيوانات أخرى في كهف تافريدا في شبه جزيرة القرم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب الإعلامي لجامعة القرم الفدرالية قوله في بيان إن “أعضاء البعثة العلمية للجامعة وأكاديمية العلوم الروسية اكتشفوا لأول مرة في أوروبا جمجمة كاملة تقريبا لضبع أحفوري من نوع (باشيكروكوتا) مع ناب سيفي لقط من فصيلة السنوريات”.

بدوره قال الباحث دميتري غيمرانوف من معهد البيئة النباتية والحيوانية في فرع الأورال لأكاديمية العلوم الروسية إن “الضبع الذي تعود له الجمجمة المكتشفة يحتل موقعاً تطورياً متوسطاً بين الضباع الأوروبية المتأخرة والضباع الآسيوية الأقدم وبفضل هذا الاكتشاف سنتمكن من تحديد مكانة الضبع القديم في شبه جزيرة القرم في شجرة تطور الضبع الأوراسي “مشيراً إلى أن الناب السيفي الكامل للقط يبلغ طوله نحو 10 سنتمترات وسوف يسمح بتصحيح قائمة الحيوانات المفترسة ذات الأسنان السيفية في أوروبا الشرقية في العصر البليستوسيني المبكر 8ر1 الى 8ر0 مليون عام”.

وحسب غيمرانوف فان علماء الآثار في أوروبا لم يعثروا سابقاً على جمجمة وأسنان كاملة لمثل هذا الضبع في حين عثر في روسيا على جمجمة مماثلة في منطقة ما وراء البايكال وجمجمتين في الصين.