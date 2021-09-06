الاتحاد الأوروبي: من المبكر الحديث عن وجودنا في أفغانستان

بروكسل -سانا

اعتبرت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه من السابق لآوانه الحديث عن موعد أو طبيعة الوجود الأوروبي في العاصمة الأفغانية كابول بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن مصرالي قولها اليوم رداً على أسئلة تتعلق بالوجود الدبلوماسي الأوروبي “المنسق” في كابول والذي أعلن عنه بوريل خلال الأسبوع الماضي “إن الاتحاد يجري تقييماً شاملاً للوضع في أفغانستان وينتظر كيفية تنفيذ حركة طالبان لشروط التي وضعها الأوروبيون لإقامة حوار معها وأن الحركة ستحاكم على أفعالها وليس أقولها”.

وكان بوريل اعتبر خلال الأسبوع الماضي أن الحوار السياسي مع حركة طالبان لا يعني الاعتراف بها مشدداً على أهمية ضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني والاستمرار في محاربة الإرهاب إضافة إلى تأمين ممر آمن للأفغان الذين ما زالوا يرغبون بالمغادرة والهجرة.