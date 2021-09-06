منتخب إيطاليا يحطم الرقم القياسي المسجل باسم البرازيل وإسبانيا

روما-سانا

حطم المنتخب الإيطالي لكرة القدم بقيادة مدربه “روبرتو مانشيني” الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب البرازيلي والإسباني بوصوله إلى 36 مباراة متتالية بلا هزيمة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك عن وسائل إعلام إيطالية قولها “إن المنتخب الإيطالي وصل إلى 36 مباراة متتالية بلا هزيمة من خلال الفوز في 27 مباراة والتعادل في 9 مباريات ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب البرازيلي بين عامي 1993 و1996 والمنتخب الإسباني بين عامي 2007 و2009 بـ 35 مباراة دون هزيمة”.

وكان منتخب إيطاليا تعادل أمس مع نظيره السويسري على أرض ملعب الأخير سلبياً ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتصدرت ايطاليا المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات متفوقة بأربع نقاط على سويسرا صاحبة المركز الثاني التي لعبت ثلاث مباريات.