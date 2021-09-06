عبد اللهيان: من أولوياتنا الأساسية التوجه نحو دول الجوار

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد أن من أولويات السياسة الخارجية لبلاده التوجه نحو دول الجوار.

وقال عبد اللهيان اليوم خلال اجتماعه الأول مع السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية المعتمدة لدى طهران أن الحكومة الإيرانية الحالية تعتبر التفاوض أداة دبلوماسية مؤثرة ونحن لن ننفصل عن التفاوض مطلقاً ونؤمن بالتفاوض بنظرة إيجابية وكفرصة دبلوماسية إلا أننا نعتقد أن التفاوض من أجل التفاوض لن يصب في مصلحة الشعب الإيراني ولا أي من الأطراف الأخرى.

وبشأن العلاقات مع أوروبا أكد وزير الخارجية الإيراني أن على الثلاثي الأوروبي “فرنسا وبريطانيا وألمانيا” أن يبتعد عن عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق النووي مشيراً في الوقت نفسه إلى الحظر الذي تفرضه أميركا لحرمان الشعب الإيراني من منافع الاتفاق النووي محملاً جزءاً من مسؤولية هذا الأمر للثلاثي الأوروبي.