قوى العدوان السعودي تواصل خروقاتها اتفاق وقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 505 خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الألأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر فى غرفة ضباط الارتباط بمحافظة الحديدة قوله اليوم “من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجباية وخمس غارات للطيران التجسسي على حيس وتحليق 35 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والمدينة والدريهمي والجبلية والتحيتا” مشيرا إلى أن من بين الخروقات أيضا 30 خرقا مدفعياً و426 خرقا بأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.