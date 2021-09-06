منتخب سورية للشباب لكرة القدم يبدأ معسكراً تدريبياً في السويداء

السويداء-سانا

بدأ منتخب سورية للشباب لكرة القدم مساء اليوم معسكراً تدريبياً في السويداء تحضيرا للاستحقاقات القادمة يستمر حتى التاسع من الشهر الحالي.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار مدير المنتخب طلال بركات إلى أن المعسكر هو الثاني في السويداء والسابع على مستوى تحضير المنتخب ويأتي استعدادا للمشاركة ببطولة غرب آسيا المقررة في تشرين الثاني القادم مبينا أن المعسكر بدأ اليوم بحصة تدريبية ويتضمن على مدار الأيام الثلاثة القادمة حصتين تدريبيتين يوميا صباحية ومسائية.

وأوضح بركات أنه تم اختيار السويداء لهذا لمعسكر لتوفر الظروف المناسبة من حيث الإقامة والملعب والاهتمام من المعنيين واللجنتين التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي والفنية لكرة القدم.

ويمثل منتخب سورية بالمعسكر كل من اللاعبين محمد يامن مطلق ومالك جنعير وحسن المحمود وقيس الحسن وعلي طيارة ومحمد عثمان وبشار أبو خير ومنذر العاصي وقيس الصباغ ومحمود الاسود وعمار عالمة ومهند فاضل وعلي هولو وعبد الله زقريط وعبد المؤمن بحلاق وشهم الأعرج ومحمد موسى ومحمد سراقبي وحذيفة خلوف وعدي حسون وعبد الكريم زيدان وعلي رينة وحسن الدهان ومحمود النايف وزكريا رمضان ومحمد حسوني وحمزة سواس ومحمد أسعد والمقداد أحمد ومحمود مهنا وياسر كرد أوغلي وأنيس قاسم وأحمد الحسين وإبراهيم خانكان.

ويضم الكادر التدريبي أنس مخلوف مديرا فنيا وفراس خليل وياسر البني مساعدين للمدرب ومالك شكوحي مدربا لحراس المرمى وربيع سلوم معدا بدنيا ومحمد جودت نحلاوي إداريا عاماً وعبد الرحمن قراجة محللا للأداء ومحسن عوض معالجا فيزيائيا ومحمود جنيد منسقا إعلاميا وعزت درويش مصورا وحسام محسن ومحمد فراس الزين مسؤولي تجهيزات.

عمر الطويل