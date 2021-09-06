دراسة: ممارسة الرياضة أثناء الحمل تحمي الأطفال من الإصابة بأمراض الربو والرئة

أوسلو-سانا

كشفت دراسة حديثة أن ممارسة الرياضة بانتظام أثناء فترة الحمل تساعد الأطفال حديثي الولادة على تطوير رئتين أقوى وتجنب الإصابة بالربو.

ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية استفسر فريق الباحثين في جامعة أوسلو بالنرويج من أكثر من 800 امرأة عن مدى نشاطهن أثناء الحمل ثم اختبروا وظائف الرئة لأطفالهن في عمر ثلاثة أشهر فوجدوا أن أطفال النساء اللواتي يمارسن القليل من التمارين الرياضية كن أكثر عرضة للإصابة بضعف وظائف الرئة.

وأظهرت نتائج الدراسة أهمية بقاء الأمهات الحوامل في حالة جيدة سواء بالنسبة لصحتهن أو لأطفالهن وأن نحو 8.6 بالمئة من الأطفال المولودين لأمهات غير نشيطات كانت لديهم أدنى وظيفة في الرئة مقارنة بـ 4.2 بالمئة فقط من الأطفال المولودين لأمهات نشيطات.

وأكدت المؤلفة الرئيسية للدراسة الدكتورة هريفنا كاترين غودموندسدوتير أن الأفراد الذين يعانون من ضعف وظائف الرئة في مرحلة الطفولة لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض الربو والرئة الانسدادي ووظائف الرئة المنخفضة في وقت لاحق من الحياة.