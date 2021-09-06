الموافقة على زيادة رأسمال المصرف الدولي للتجارة والتمويل إلى 8.4 مليارات ليرة

دمشق-سانا

وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على اعتماد أسهم زيادة رأس مال “المصرف الدولي للتجارة والتمويل” المنوي إصدارها والبالغ عددها 31500 ألف سهم بقيمة اسمية 100 ليرة سورية للسهم الواحد والناجمة عن ضم جزء من الأرباح المدورة ليصبح رأس المال بعد تنفيذ الزيادة 8.4 مليارات ليرة.

وحدد القرار تاريخ توزيع الأسهم المذكورة كأسهم مجانية على المساهمين المسجلين في سجلات المصرف لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق للأوراق المالية في نهاية يوم الاثنين 20-9-2021 كل حسب مساهمته في رأس المال.

واستند قرار مجلس المفوضين على موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تعديل النظام الأساسي للمصرف فيما يتعلق بزيادة رأس المال وعلى موافقة الهيئة العامة غير العادية للمصرف.

أحمد سليمان