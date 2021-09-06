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الآلاف يتظاهرون بهولندا احتجاجاً على إجراءات الحد من فيروس كورونا

2021-09-06

أمستردام-سانا

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الهولندية أمستردام اليوم احتجاجاً على الإجراءات التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكر موقع “داتش نيوز” الهولندي أن أكثر من 20 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات مرددين هتافات تندد بالإجراءات المفروضة في إطار التصدي لفيروس كورونا مثل الإغلاق العام والحجر الصحي.

وتوقع منظمو الاحتجاجات أن تتسع دائرة المظاهرات بانضمام الآلاف إليها.

وكانت الحكومة الهولندية أعلنت في وقت سابق إلزام مواطنيها بتقديم شهادة تطعيم أو شهادة توثق سلبية فحص كورونا أو كون صاحبها تعافى من الإصابة في المطاعم والمهرجانات والملاعب الرياضية ودور السينما والمسارح.

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