واشنطن بوست: ملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل يخسرون الدعم الفيدرالي

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن أكثر من 7 ملايين عاطل عن العمل في أنحاء الولايات المتحدة سيخسرون الدعم الفيدرالي مع انتهاء مدة ثلاثة برامج حكومية لإعانات البطالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتهاء هذه البرامج بيوم واحد يعتبر من أكبر وأسرع نهايات المساعدات الحكومية في تاريخ الولايات المتحدة.

وبينت الصحيفة أن وقف إعانات البطالة التي وضعها الكونغرس لأول مرة منذ ما يقرب من 18 شهرا سيؤدي إلى قلب حياة ملايين الأمريكيين الذين ما زالوا يحاولون العثور على عمل في وقت يتسبب فيه متحور “دلتا” كورونا بإحداث فوضى جديدة في أنحاء الولايات الأمريكية فارضا تداعياته السلبية على المطاعم والشركات بمختلف أنواعها.

ولفتت الصحيفة إلى وجود قلق متزايد داخل البيت الأبيض من انتهاء برامج الدعم الفيدرالي للعاطلين عن العمل وما يمكن أن يتسبب به من دفع ملايين الأمريكيين إلى الفقر.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التوظيف في الولايات المتحدة تراجع في آب الماضي في ظل تفشي المتحور “دلتا” ما شكل خيبة أمل كبيرة ومؤشرا الى تعقيدات جديدة أمام خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنعاش اقتصاد بلاده.