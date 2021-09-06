إطلاق كورال سنابل للغناء الجماعي للأطفال على خشبة مسرح قصر الثقافة بالسويداء

السويداء-سانا

استضافت خشبة مسرح قصر الثقافة في مدينة السويداء اليوم حفل إطلاق كورال سنابل للغناء الجماعي للأطفال في دائرة العلاقات المسكونية والتنمية التابعة لبطركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

وتضمن الحفل فقرات غنائية وموسيقية متنوعة افتتح بأغنية (هلي يا سنابل هلي) تلاها أغنية أحبك لناظم الغزالي من التراث العراقي لتقدم بعدها وصلة موسيقية لإحدى أغنيات فيروز وشارة مسلسل ضيعة ضايعة ومن تراث السويداء قدمت أغنية محبوب قلبك لتختتم الأمسية بوصلات تراثية من دير الزور (يا بردين يا بردانة ويا بو كذيلة وميلي عاليا ميلي).

وأوضح قائد الكورال محمد سمير الخشمان في تصريح لمراسل سانا أن فكرة الكورال أتت لخلق مساحة آمنة للأطفال للتعبير عن مشاعرهم ومواهبهم بأصواتهم حيث تشكلت من خمسة أطفال عازفين على آلات مختلفة و35 طفلاً مغنياً من محبي الفن والغناء وتم تدريبهم منذ أربعة أشهر مستثمرين فترة الصيف لينطلق حفل الكورال بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2021-2022 تحت اسم (سنابل) المحبب للصغار وتيمناً بالسنبلة التي هي شعار الأمن والسلام.

وبينت منسقة منطقة السويداء بدائرة العلاقات المسكونية والتنمية التابعة لبطركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس راغدة الأشهب أنه تم إطلاق الكورال المدرب من الأطفال بهدف أن يكونوا نواة فريق فاعل فنياً على صعيد المحافظة.

ولفت مدير الثقافة بالسويداء باسل الحناوي إلى أن المديرية ترحب دوماً بكل المبادرات التي تهتم بالطفولة وإظهار مواهبها وتنمية مهاراتها وقدراتها وتسعى مع جميع الجهات الفاعلة بالمجتمع إلى خلق وتوفير البيئة الملائمة لهم بهدف تحقيق مستقبل جميل وواعد يضاف إلى الحراك الثقافي والفني ويرفع من سويته.

ديار نصر