الفيفا يحلل تقارير المسؤولين عن مباراة البرازيل والأرجنتين

ساو باولو-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم أنه سيحلل تقارير المسؤولين بخصوص إيقاف مباراة البرازيل مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم.

ونقلت رويترز عن الفيفا قوله في بيان إنه “يشعر بالأسف بسبب المشاهد التي وقعت عند إيقاف المباراة وسيحلل التقارير المتعلقة بذلك قبل أن يحدد مصير هذه المواجهة”.

واتهمت السلطات الصحية البرازيلية لاعبي الأرجنتين القادمين من الدوري الإنكليزي الممتاز بمخالفة قواعد الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا وأوقفت المباراة بعد خمس دقائق من البداية.

وتوجه اللاعبون إلى غرف الملابس رغم أن مدربي الفريقين إضافة إلى ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وبعض لاعبي البرازيل تجمعوا في جانب من الملعب بعدها بلحظات لمناقشة الأمر.