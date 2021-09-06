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الصحة العالمية تشير إلى قدرة سلالة (مو) الجديدة على تفادي حماية الأجسام المضادة

2021-09-06

جنيف-سانا

شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة إجراء مزيد من البحوث على سلالة “مو” الجديدة لـ كوفيد 19 لمعرفة سبب مقاومتها لكل اللقاحات سارية المفعول.

وقال المكتب الصحي في منظمة الصحة العالمية: إن المعلومات التي قدمها فريق العمل الخاص بتحور الفيروسات والتابع لمنظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن المناعة التي تم إنتاجها جراء التفاعل مع سلالات سابقة أو نتيجة حملات التطعيم السابقة قد تكون ضعيفة ضد سلالة “مو” لكن هذا الاستنتاج بحاجة إلى إجراء بحوث إضافية.

وأشارت المنظمة إلى أن سلالة “مو” من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في كانون الثاني الماضي في كولومبيا وتم تسجيلها في آب الماضي كسلالة جديرة بالاهتمام إذ أنها تمتلك بعض الطفرات التي يمكن أن تؤثر مستقبلاً على مناعة الإنسان.

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