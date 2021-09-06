خارجية فلسطين: الاحتلال يحاول تغيير الواقع التاريخي للقدس

القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تجريف الاحتلال الإسرائيلي مقبرة الشهداء في مدينة القدس المحتلة من أجل إقامة بؤرة استيطانية جديدة محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم بالمدينة وطمس معالمها وهويتها الحضارية.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن اعتداءات الاحتلال المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية والمقابر في القدس المحتلة والاستيلاء على منازل وأراضي الفلسطينيين يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتنفيذ مخططاته لتهويد المدينة في استخفاف واضح بالأمم المتحدة وقراراتها وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وجرفت قوات الاحتلال أمس مساحات من مقبرة الشهداء الجزء الشمالي من مقبرة اليوسفية في مدينة القدس المحتلة.