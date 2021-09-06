ستة أسرى فلسطينيين يكسرون قيدهم من معتقل للاحتلال عبر نفق حفروه بأيديهم

القدس المحتلة-سانا

تمكن ستة أسرى فلسطينيين فجر اليوم من كسر قيد السجان الإسرائيلي عبر نفق حفروه بأيديهم في معتقل (جلبوع) قرب مدينة بيسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الأسرى تمكنوا من الخروج إلى الحرية عبر نفق حفروه بأيديهم من زنزانتهم بالمعتقل إلى حقل خارجه مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال بدأت حملة تفتيش واسعة في محيط المعتقل وأغلقت عدداً من الطرقات كما كثفت من حواجزها العسكرية.

كما قامت سلطات الاحتلال بنقل 400 أسير فلسطيني من معتقل جلبوع إلى معتقلات أخرى خوفاً من وجود أنفاق إضافية.