إخماد حريق أشجار حراجية بمنطقة تلكلخ

حمص-سانا

أخمد كوادر إطفاء حمص فجر اليوم حريقاً اندلع بأشجار حراجية بموقع الريداني بمنطقة تلكلخ على الحدود السورية اللبنانية.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص في تصريح لمراسل سانا أنهم تلقوا بلاغاً حول نشوب حريق بأشجار حراجية في موقع الريداني قرب قرية المشيرفة بمنطقة تلكلخ حيث عمل عناصر الدفاع مع عناصر إطفاء مديرية الزراعة وفوج الإطفاء على محاصرة الحريق ومنع امتداده وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة منعاً من تجدده.

وكانت فرق إطفاء حمص أخمدت أمس حريقين طالا أعشاباً يابسة وأشجاراً بمدينة حمص وريفها الغربي.