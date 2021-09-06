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الدفاع الروسية تعلن زيادة قوات الاحتياط في الجيش

2021-09-06

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قررت زيادة عدد قوات الاحتياط في الجيش دون ذكر أي تفاصيل بهذا الصدد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة سبوتنيك “تم اتخاذ قرار في الوقت الحالي بزيادة عدد جنود الاحتياط” دون أن تحدد العدد الحالي لقوات الاحتياط الروسية أو نطاق الزيادة المخطط لها”.

وكانت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أعلنت في آب الماضي أن هناك خططاً لإنشاء احتياطي عسكري قوامه 38 ألف شخص في المنطقة.

ووفقاً لوزارة الدفاع فقد تم نقل وحدات الاحتياط من المناطق العسكرية الجنوبية والوسطى وكذلك الأسطول الشمالي إلى منطقة كالينينغراد قبل التدريبات الروسية البيلاروسية 2021 المقررة في الفترة من الـ 10 إلى الـ 16 من أيلول الجاري تحت قيادة رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة في البلدين.

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