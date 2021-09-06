تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب كورونا

برازيليا-سانا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن التصفيات المؤءهلة إلى مونديال 2022 إثر محاولة مسؤولين من وزارة الصحة البرازيلية إخراج أربعة لاعبين أرجنتينيين وضمهم إلى الحجر الصحي ما أدى إلى خروج لاعبي المنتخب الأرجنتيني من الملعب.

وتفاجأ اللاعبون بموظفي الصحة البرازيلية داخل الملعب بعد انطلاق المباراة بسبع دقائق لإخراج أربعة من لاعبي المنتخب الأرجنتيني ومنعهم من إكمال اللقاء بدعوى انضمامهم إلى منتخب بلادهم قادمين من إنكلترا الموجودة في القائمة الحمراء دون الخضوع للحجر الصحي.

وتعامل البرازيل إنكلترا التي تضعها ضمن القائمة الحمراء للدول التي تشهد تفشياً لفيروس كورونا بالمثل وتضعها هي الأخرى في ذات القائمة وتطالب القادمين منها بالخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام وفي ظل رفض اللاعبين الأربعة الخروج تقرر تعليق المباراة وتأجيل اللقاء لوقت آخر لم يتم تحديده بعد.

من جانبه أكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إيقاف مباراة السامبا والتانغو بقرار من الحكم وقال إن الحكم ومراقب المباراة سيرفعان تقريراً للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي “فيفا” من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة.