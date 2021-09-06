قوى العدوان السعودي تواصل خروقاتها اتفاق وقف النار في الحديدة

صنعاء- سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 333 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر فى غرفة ضباط الارتباط بمحافظة الحديدة قوله اليوم:”من بين الخروقات تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والجبلية و16خرقا بقصف مدفعي وأكثر من 300 بأعيرة نارية مختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.