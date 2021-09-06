السلوفيني روغليتش يحرز لقب المرحلة الـ 21 لطواف اسبانيا للدراجات

مدريد-سانا

توج السلوفيني “بريموش روغليتش” بلقب المرحلة الـ 21 في طواف اسبانيا 2021 للدراجات الهوائية.

وحسم “روغليتش” مرحلة الفردي ضد الساعة البالغ طولها 8ر33 كيلومتراً من بادرون إلى سانتياغو دي كومبوستيلا لصالحه متفوقاً بفارق 14 ثانية على الدنماركي “ماغنوس كورت نيلسن” متسابق فريق “ئي اف اديوكيشن نيبو” وصاحب المركز الثاني ليكلل ثلاثة أسابيع رائعة.

واستطاع روغليتش التفوق في صدارة الترتيب العام على إنريك ماس متسابق موفيستار بينما احتل جاك هيغ من فريق البحرين فيكتوريوس المركز الثالث وجاء آدم ييتس من فريق إنيوس رابعاً.