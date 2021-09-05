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رئيسي لماكرون: المحادثات النووية يجب أن يكون هدفها إلغاء العقوبات المفروضة على إيران

2021-09-05

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن بلاده تدعم المحادثات النووية “المفيدة” مؤكداً أن الهدف منها يجب أن يكون رفع الحظر المفروض على إيران.

وقال رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون “نحن لا نعارض إجراء محادثات مفيدة لكن يجب أن يكون برنامج ونتيجة تلك المحادثات إلغاء الحظر المفروض على إيران” معتبراً أن “التفاوض من أجل التفاوض غير مجد”.

وانتقد الرئيس الإيراني سياسات بعض الدول التي تقوم بتقسيم الإرهاب إلى “سيء وجيد” خاصة الولايات المتحدة الداعمة للإرهاب في العالم وقال إن تنظيم “داعش” الإرهابي تم إنشاؤه ودعمه من قبل الأميركيين مجدداً التأكيد على موقف بلاده الرافض للإرهاب في أي مكان وبأي شكل من أشكاله.

كما أكد الرئيس الإيراني دعمه “تأليف حكومة لبنانية قوية وقادرة على توفير حقوق الشعب اللبناني والمحافظة عليها.

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