الثورة يفوز على الأرثوذكسي الأردني في مستهل مشواره ببطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات

عمان-سانا

افتتح نادي الثورة مشاركته في البطولة العربية للأندية للسيدات بكرة السلة المقامة في الأردن بالفوز على فريق نادي الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 71-68 نقطة.

ويلتقي فريق الثورة غداً مع نادي بيروت اللبناني علماً أنه يشارك في البطولة أيضاً أندية شباب الفحيص من الأردن والملعب التونسي والنجم الساحلي من تونس ورياضة المرأة القطري.

ويضم فريق نادي الثورة اللاعبات ماريا دعيبس وزينة يازجي وسدرة سليمان واليسيا ماكاريان ونورا بشارة وجيسيكا حكيمة وشغف فاعور وآنا آصلانيان وماري عبدالله واليسا دبل وتم التعاقد مع لاعبتين محترفتين حسب قوانين البطولة التي تنص على وجود لاعبتين أجنبيتين في أرض الملعب.